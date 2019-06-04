Довгожителька з Польщі вражає грою на фортепіано [ Редактировать ]
Поважний вік музиці не завада. Полька Ванда Зажицька у свої 108 років віртуозно грає на фортепіано. Колишня танцівниця розповідає в мистецтво закохалася ще змалку в рідному Львові.
З інструментом не розлучалася ні на день. Та у 80-ті жінка зламала руку, і лікарі не вірили, що вона знову зможе професійно грати. Але Ванда не здалася - і відтоді щодня музичить й надихає своїм прикладом інших.
"Коли ми тікали зі Львова, піаніно намочив дощ. У нас не було куди його сховати. Інструмент зіпсувався, і я не грала цілих п'ять років. Але потім ми його полагодили", - говорить Ванда Зажицька, 108-річна Піаністка.
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