З інструментом не розлучалася ні на день

Поважний вік музиці не завада. Полька Ванда Зажицька у свої 108 років віртуозно грає на фортепіано. Колишня танцівниця розповідає в мистецтво закохалася ще змалку в рідному Львові.

З інструментом не розлучалася ні на день. Та у 80-ті жінка зламала руку, і лікарі не вірили, що вона знову зможе професійно грати. Але Ванда не здалася - і відтоді щодня музичить й надихає своїм прикладом інших.

"Коли ми тікали зі Львова, піаніно намочив дощ. У нас не було куди його сховати. Інструмент зіпсувався, і я не грала цілих п'ять років. Але потім ми його полагодили", - говорить Ванда Зажицька, 108-річна Піаністка.