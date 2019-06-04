Во вторник, 4 июня, первая леди страны, жена Владимира Зеленского, Елена опубликовала в своем Instagram фото с официального визита в Брюссель. Елена показала подписчикам в соцсети два снимка, на которых она позирует сама, а также с женами главы миссии Украины при НАТО и посла Украины в Бельгии.

"Брюссель. Первый зарубежный визит. Сегодня имела возможность насладиться волшебным городом и следила за ходом официальных встреч Владимира. Хочу поблагодарить за гостеприимство жену главы миссии Украины при НАТО Инну Пристайко и жену посла Украины в Бельгии Тамару Точицкую", - написала Елена Зеленская.

Юзеры Instagram восхитились отменным вкусом и чувством стиля Зеленской: "Очень стильно выглядите", Лучшая первая леди страны! Образец украинской моды", "Так держать. Очень по-европейски", "Хочется, чтобы и Украина стала такой, как наша первая леди" - отметили в комментариях восхищенные украинцы.

Ранее мы писали о том, что Украина и НАТО проведут дополнительные учения, а также глава государства встретился с президентом Еврокомиссии.