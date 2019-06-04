Елена Зеленская рассказала о визите в Брюссель [ Редактировать ]
Во вторник, 4 июня, первая леди страны, жена Владимира Зеленского, Елена опубликовала в своем Instagram фото с официального визита в Брюссель. Елена показала подписчикам в соцсети два снимка, на которых она позирует сама, а также с женами главы миссии Украины при НАТО и посла Украины в Бельгии.
"Брюссель. Первый зарубежный визит. Сегодня имела возможность насладиться волшебным городом и следила за ходом официальных встреч Владимира. Хочу поблагодарить за гостеприимство жену главы миссии Украины при НАТО Инну Пристайко и жену посла Украины в Бельгии Тамару Точицкую", - написала Елена Зеленская.
Брюссель. Перший закордонний візит. Сьогодні мала можливість насолодитися чарівним містом та слідкувала за перебігом офіційних зустрічей Володимира. Хочу подякувати за гостинність дружині Глави Місії України при НАТО Інні Пристайко та дружині Посла України в Бельгії Тамарі Точицькій. #belgium
Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)
Юзеры Instagram восхитились отменным вкусом и чувством стиля Зеленской: "Очень стильно выглядите", Лучшая первая леди страны! Образец украинской моды", "Так держать. Очень по-европейски", "Хочется, чтобы и Украина стала такой, как наша первая леди" - отметили в комментариях восхищенные украинцы.
Ранее мы писали о том, что Украина и НАТО проведут дополнительные учения, а также глава государства встретился с президентом Еврокомиссии.
по теме
Незаконное обогащение: когда рассмотрят законопроект
Депутаты могут включить в повестку дня заседания Верховной Рады законопроект относительно незаконного обогащения
Встреча президентов Украины и Польши: что обсудят политики
Глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский рассказал, о чем будут говорить Зеленский и Дуда
Украина будет добиваться "урожайного перемирия" - Кучма
Одним из первых вопросов, которые Украина должна поднять во время переговоров, должен стать вопрос безопасности в целом
Трамп пригласил Зеленского с визитом в США
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за приглашение
В Кремле назвали условие встречи в "нормандском формате"
Власти России отметили, что подготовка встречи лидеров стран "нормандской четверки" пока не ведется