Переломы и ожоги глаз: в ООC рассказали о состоянии семьи из Марьянки [ Редактировать ]
В Марьянке Донецкой области боевики обстреляли жилой дом, в результате чего ранения получили дети. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.
"Во время ужасного обстрела, в доме находилась семья. Это дедушка, муж и жена, дочь и племянница, а также двое внуков - двухлетний мальчик и восьмилетняя девочка. Вследствие запрещенного Минскими договоренностями вооружения, члены семьи, среди которых маленькая девочка Варвара, получили ранения различных степеней тяжести", - говорится в сообщении.
Хозяин 1957 года рождения получил повреждения конечностей и живота, дочь хозяина 1989 года - получила ожоги глаз огнем, закрытый перелом правой голени, внучка хозяев 2010 года - получила тяжелую черепно-мозговую травму, отец жены 1933 года - получил осколочные ранения лица и правого предплечья.
Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня, шесть раз применив вооружение.
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