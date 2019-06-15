Криза у Молдові: уряд добровільно пішов у відставку [ Редактировать ]
Двовладдя в Молодові закінчилося. Уряд Демократичної партії добровільно пішов у відставку. А лідери цієї політсили - виїхали з країни. Чи означає це кінець кризи в Молдові - розбиралися наші кореспонденти.
Напередодні в офісі Демократичної партії був вирішальний день. Від самого ранку - зустрічі й наради. Увечері - скликали екстрений брифінг.
"Прем'єр-міністр Павел Філіп і всі міністри відсьогодні йдуть у відставку. Це політичне рішення, воно дасть змогу вийти з політичної кризи, в якій ми опинилися. Це чіткий знак, що Демократична партія не чіпляється за владу", - говорить Володимир Чеботар, заступник голови ДПМ.
У таборі суперників рішення привітали.
"У мене є новина для всього світу: нарешті Молдова вільна. Ми хочемо подякувати всім, хто допомагав нам у ці скрутні часи", - говорить Майя Санду, прем'єр-міністр Молдови.
Демократи поступилися, але не здалися. Новий уряд на чолі з Майєю Санду - визнавати наміру не мають.
"Незалежно від рішень, які прийматимуться в майбутньому, ми маємо чинні рішення Конституційного суду. Новий уряд діятиме незаконно, а державні службовці не зможуть легально виконувати рішення такого уряду", - говорить Володимир Чеботар, заступник голови ДПМ.
Але союзник Демпартії в цій кризі, Конституційний суд, теж дав задній хід. Свої рішення про незаконність коаліції та нового уряду анулював.
"Конституційний суд вирішив скасувати постанови від 7-го, 8-го й 9-го червня. Це рішення є остаточним".
Йдеться про ухвали, які й поклали початок конфлікту тиждень тому. Судді визнали: більшість у параламенті вчасно сформувати не вдалося, тож депутатів треба розпускати. Вже після цього нашвидкуруч коаліцію все-таки зібрали. З непримиренних опонентів - проросійських соціалістів і проєвропейської партії "Акум". І проголосували за новий кабмін. Демпартія на чолі з негласним "господарем" Молдови - олігархом Володимиром Плахотнюком, і старий уряд - визнавати коаліцію відмовилися й вивели людей на вулиці.
Значною підтримкою заручитися не вдалося. Та й ЄС, США і Росія - висловилися за нову владу. Тож нині, за повідомленнями молдовських ЗМІ, "переможені" демократи тікають із країни. Напередодні ввечері з аеропорту Кишинева вилетіли 5 чартерних літаків, два з них - приземлилися в Україні. Припускають, що на борту була верхівка Демпартії та її очільник Володимир Плахотнюк. Водночас новий уряд уже став до роботи. Втікачів пообіцяли знайти і притягнути до відповідальності.
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