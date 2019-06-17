На Донбасі сьогодні тринадцять обстрілів

На Донбасі сьогодні тринадцять обстрілів. Бойовики й надалі використовують міномети заборонених калібрів. Українським військовим доводиться стріляти у відповідь. Про ситуацію на північних околицях окупованого Донецька - розкаже Геннадій Вівденко.

Це район фронтового селища Опитне. По тутешніх передових позиціях армійців ворог вдарив із міномета. Вціліти нашим бійцям вдалося завдяки зручній місцевості - колишньому дендропарку.

До війни тут було господарство із вирощення таких декоративних дерев. Про господарство зараз нічого не відомо. Але кілька гектарів туй залишилося. І зараз вони виконують роль такого зеленого захисту для українських передових позицій.

"Природа… наряд. Отдыхать - нема времени на прогулянки", - говорить Віктор, військовослужбовець Збройних сил України.

Наразі в районі лінії оборони "Водяне-Опитне-Піски" кілька годин панує тиша.

"Коли стріляють - це вже якась привична ситуація, а коли не стріляють - чогось опасаємося і все. Стріляли, щас мовчать", - говорить Віктор, військовослужбовець Збройних сил України.

Сергій щойно був на бойовій позиції. Як тут кажуть - "відпрацьовував".

"Непонятно, что от них ожидать. У них техника катається тут по ночам. Ожидаем, может прорыв будет, фиг его знает. Посмотрим", - говорить Сергій, військовослужбовець Збройних сил України.

Командир іншого опорного пункту категоричніший. Після нічної стрілянини - розлючений на російських окупантів.

"Нехай зброю складає. І усьо. Такі б согласія б були. Скільки людей погибло, еліта, а вони кажуть согласія", - говорить Володимир, військовослужбовець Збройних сил України.

Побратим Володимира - Сергій- збирається чистити кулеметну стрічку. Готується до нічного бою.

Нині на Донеччині з двох підприємств із вирощування декоративних рослин працює одне, поблизу Бахмута. Там нашим бійцям вдалося відтіснити ворога на кілька десятків кілометрів на схід.