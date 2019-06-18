В Киеве на Майдане Независимости сумасшедший мужчина угрожал женщине украсть ее дочь. Об этом киевлянка поделилась в известном паблике "Mammas" в Facebook.

В комментариях к посту пользователи сети начали писать: "Арсен Аваков, чего ждать маме? Звонка из полиции или того, что озабоченный наркоман обидит ребенка".

"Мамы. Кто ходит на фонтаны на Майдане - не отпускайте детей из поля зрения. Мы только оттуда, у меня до сих пор трясутся руки. Там пасется существо, которое наблюдало в упор за моей дочкой, пока я ее фотографировала, потом она попросилась обежать кружок вокруг главного фонтана, в этот момент он подошёл ко мне вплотную, лицо к лицу, глаза безумные, наверное, под наркотиками, и очень злобно сказал, чтобы я срочно бежала искать свою дочь, потому что если он найдет ее первый, я очень пожалею. И рванул за ней. Я просила мужчин рядом придержать его, догадайтесь о результате просьбы. В общем, пока я её нашла, одновременно догоняя его, я чуть не получила инфаркт. Он хорошо одет, шорты тенниска, ходит босиком, светлая борода, какой-то тремор конечностей, как будто пританцовывает, глаза дикие, разговаривает и двигается резко и агрессивно. Полиции вокруг на километр никого", - написала женщина.

В комментариях к посту она добавила: "Ну что, я из полиции. Заявление не принимают, потому что есть телефонное обращение с номером. На предложение посмотреть камеры по свежим следам - ответ "При необходимости с вами свяжутся наши сотрудники". На предложение сделать более подробное описание внешности - "При необходимости с вами свяжутся". Вызывать ли патруль, если я его найду - "ну звоните".

Раньше сообщалось о том, что под Черкассами будут судить мужчину за изнасилование и грабеж, которые он совершил в строительном вагончике. А также под Киевом мужчина зарубил товарища и украл деньги.