На Олімпі серед світу грецьких богів зможуть відчути себе гості та жителі столиці. У Києві ландшафтні дизайнери створюють маленьку Грецію. Виставка із сотнями тисяч квітів відкриється на Співочому полі вже завтра. Останні приготування бачили мої колеги.

"Це наша бегонія, яку ми тут висаджуємо на цьому відрізку. квітку ми розташовуємо трохи під кутом не суто горизонтально, тому що це потрібно для того, щоб композиція гарно читалася".

інсталяції водних істот, спеціальних атрибутів та тисячі квітів. Аби відтворити один із давньогрецьких міфів, жителі Дніпровського району столиці працюють уже кілька місяців.

"Наш герой - це Посейдон, давньогрецький бог. Він головний над усіми морями і він живе в палаці на дні моря, де живуть риби і різні там водні істоти і у своїм композиції ми намагались відобразити всю цю навколишню середу. Ми використовували однорічні рослини в цілому в композиції при посадці, але також застосували злаки для імітації морських водоростей", - говорить Тавіфа Пономаренко, ландшафтний дизайнер Дніпровського району.

Міфологічна Греція таку тематику для виставки обрали цьогоріч ландшафтні дизайнери Києва. Зевс, Апполон та Персей. Аби створити 10 таких композицій, на Співочому полі вже висадили понад 300 тисяч квітів.

"Цветы, цветовые ковры - это будет самой главной фишечкой. Я рассчитывала, что будет около 150 до 200 тысяч наименований однолетних, но на данном этапе - это уже больше, чем 300 тысяч. Больше, потому что плотность посадки идет в два раза больше", - говорить Марія Вольська, головний ландшафтний дизайнер виставки.

Опинитися в Античній Греції усі охочі зможуть уже завтра. А поки що тут тривають останні приготування.

"Висаджували в основному бегонію різних сортів і тагетис. Чому? Тому що вони самі витривалі до таких умов. Їх можна полити там раз в два дні і вони будуть цвісти і гарно кущитися. Вже підходимо до завершення, зараз залишається нам лише підкреслити саме рамку композиції, підкреслити контур її мармуровою крихтою і все - ми вже готові до відкриття", - говорить Наталія Лазаренко, ландшафтний дизайнер Голосіївського району.

Працюватиме виставка до 24 липня. А опісля, кажуть організатори, готуватимуться до наступної, побачити яку кияни та гості столиці зможуть у День незалежності.