Молодой папа Влад Топалов регулярно радует поклонников семейными фотографиями. Так, звездный папа снова поделился с подписчиками новым снимком.

"Мое маленькое чудо. Мой Симба. Порой хочется его сожрать!!! Быстрее бы уже гонять в футбол с ним и играть в войнушку!!!", - написал Топалов под снимком. На такую подпись к снимку фанаты сразу же отреагировали: "Этими маленькими детками не успеваешь надышаться. Так что не торопитесь... Дышите". Однако выделился комментарий российского шоумена Максима Галкина: "Не торопи время! Наслаждайся!".

Ранее сообщалось, что Петросян резко отреагировал на критику в сети.