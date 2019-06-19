"Не торопи время": Галкин дал Топалову ценный совет [ Редактировать ]
Молодой папа Влад Топалов регулярно радует поклонников семейными фотографиями. Так, звездный папа снова поделился с подписчиками новым снимком.
"Мое маленькое чудо. Мой Симба. Порой хочется его сожрать!!! Быстрее бы уже гонять в футбол с ним и играть в войнушку!!!", - написал Топалов под снимком. На такую подпись к снимку фанаты сразу же отреагировали: "Этими маленькими детками не успеваешь надышаться. Так что не торопитесь... Дышите". Однако выделился комментарий российского шоумена Максима Галкина: "Не торопи время! Наслаждайся!".
Ранее сообщалось, что Петросян резко отреагировал на критику в сети.
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