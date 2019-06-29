В Харькове на базе отдыха трагически скончалась женщина [ Редактировать ]
В пятницу, 28 июня, в Харьковской области в пгт Старый Салтов на территории базы отдыха из-за сильных порывов ветра упало дерево. Вследствие ЧП пострадали люди. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Харьковской области.
В результате происшествия 48-летняя женщина умерла, а 27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжелые повреждения.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что под Львовом ребенка укусила змея, а также в Днепре мужчина едва не зарубил зятя.
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