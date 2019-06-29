"Інтелектуальний кордон" з багаторівневою системою захисту та охорони почали зводити у Луганській області. Ділянку у Троїцькому районі перевірили керівництво МВС та прикордонної служби.

Як ведуться роботи - бачила Ірина Баглай.

Вздовж кордону повітряним шляхом - від Харківської області до Луганської україно-російський кордон з вертольота проінспектували заступник міністра внутрішніх справ та керівництво прикордонної служби.

На Луганському напрямку роботи лише стартували. Цього року тут планують обладнати 50 км, і згодом дійти до Станиці Луганської.

"Вот там сейчас производится укладка щебня, каждая машина - 25 тонн".

Найскладніше, пояснюють підрядники - це прокласти дорогу у цій місцині серед улоговин. Поки спека - будівельники викладаються по-повній, адже дощі тут миттєво знищують зведене і на трьох ділянках вже доводилось починати "з нуля".

"Здесь дороги раньше не было и проехать нельзя было - такие глубокие яры. Дорога делается для того, чтоб пограничники могли свободно перемещаться - это ж граница наша, мы должны контролировать", - зазначає Олександр Ряднін, головний інженер підрядника.

Майже півтори тисячі кілометрів кордону розділяють Україну і Росію суходолом. 32 відсотки з цієї протяжності, за словами заступника міністра внутрішніх справ Вадима Трояна, - вже зведений інтелектуальний кордон.

"Пшеничне поле - це вже територія Російської Федерації, а в кількох метрах від нього - рів. А це вже перша лінія "інтелектуального українського кордону".

Наступна перешкода - вал, за ним сейсмокабель - стовпчики, які сигналізують про рух.

"Якщо йде порушник державного кордону, подолав протитранспортний рів і йде далі, - під час натискання грунту спрацьовує сейсмокабель - виїжджає група і затримують". - пояснює Сергій Каняхін, начальник відділу управління служби Харківського прикордонного загону.

Роботи по будівництву інтегрованої системи охорони та захисту кордону розпочались майже 4 роки тому. Процес був розрахований до 2020 року, але через перевірки НАБУ, судову тяганину та брак коштів будівництво затягується.

"Протягом 2015-2018 року було отримано з бюджету 1 млрд. 300 млн. грн. - це складає 32 відсотки від того, що було заплановано. І в цьому році заплановано 400 мільйонів", - говорить Петро Яковець, заступник голови Державної прикордонної служби.

Ще одна перепона - це відсутність закону про відчуження землі для зведення кордону. Вже 4 роки законопроект чекає на друге читання та ухвалу у парламенті. На Харківській ділянці вирішити це питання вдалось легко через розуміння власників паїв.

"Люди, самі фермери або землевласники - вони віддали. Адміністрація відшкодувала і дала, вони не чекали цього закону, більшість людей пішли на те, що вони розуміють - це державний кордон. На Луганській ділянці з 500 км ми маємо 300 - це приватна власність, відшкодування їх треба через закон", - наголосив Вадим Троян, заступник міністра внутрішніх справ.

Тут вже встановлені 4 комплекси відеоспостереження, ще 5 готуються обладнати цьогоріч.

"Інтегрована система охорони та захисту кордону дозволяє зменшити затрати людського ресурсу, тим паче - збільшити якість хорони кордону за рахунок технічних засобів. Камери спостереження, які є - проглядають майже всю ділянку", - запевнив Сергій Каняхін, начальник відділу управління служби Харківського прикордонного загону.

За цей час, як система почала працювати - прикордонникам вдалось затримати майже тисячу порушників.

"Переважна більшість - мешканці з Російської Федерації - потрапляють по побутовим цілям, потрапляють на територію України, бо різниця цін і якість продуктів - набагато вища, а ціни нижчі, ніж в РФ", - зазначив Олександр Мартинюк, начальник Луганського прикордонного загону.

Одночасно із Луганською ділянкою, роботи вестимуться і в Сумській області.