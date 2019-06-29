МВС та прикордонники проінспектували будівництво "інтелектуального кордону" на Луганщині [ Редактировать ]
"Інтелектуальний кордон" з багаторівневою системою захисту та охорони почали зводити у Луганській області. Ділянку у Троїцькому районі перевірили керівництво МВС та прикордонної служби.
Як ведуться роботи - бачила Ірина Баглай.
Вздовж кордону повітряним шляхом - від Харківської області до Луганської україно-російський кордон з вертольота проінспектували заступник міністра внутрішніх справ та керівництво прикордонної служби.
На Луганському напрямку роботи лише стартували. Цього року тут планують обладнати 50 км, і згодом дійти до Станиці Луганської.
"Вот там сейчас производится укладка щебня, каждая машина - 25 тонн".
Найскладніше, пояснюють підрядники - це прокласти дорогу у цій місцині серед улоговин. Поки спека - будівельники викладаються по-повній, адже дощі тут миттєво знищують зведене і на трьох ділянках вже доводилось починати "з нуля".
"Здесь дороги раньше не было и проехать нельзя было - такие глубокие яры. Дорога делается для того, чтоб пограничники могли свободно перемещаться - это ж граница наша, мы должны контролировать", - зазначає Олександр Ряднін, головний інженер підрядника.
Майже півтори тисячі кілометрів кордону розділяють Україну і Росію суходолом. 32 відсотки з цієї протяжності, за словами заступника міністра внутрішніх справ Вадима Трояна, - вже зведений інтелектуальний кордон.
"Пшеничне поле - це вже територія Російської Федерації, а в кількох метрах від нього - рів. А це вже перша лінія "інтелектуального українського кордону".
Наступна перешкода - вал, за ним сейсмокабель - стовпчики, які сигналізують про рух.
"Якщо йде порушник державного кордону, подолав протитранспортний рів і йде далі, - під час натискання грунту спрацьовує сейсмокабель - виїжджає група і затримують". - пояснює Сергій Каняхін, начальник відділу управління служби Харківського прикордонного загону.
Роботи по будівництву інтегрованої системи охорони та захисту кордону розпочались майже 4 роки тому. Процес був розрахований до 2020 року, але через перевірки НАБУ, судову тяганину та брак коштів будівництво затягується.
"Протягом 2015-2018 року було отримано з бюджету 1 млрд. 300 млн. грн. - це складає 32 відсотки від того, що було заплановано. І в цьому році заплановано 400 мільйонів", - говорить Петро Яковець, заступник голови Державної прикордонної служби.
Ще одна перепона - це відсутність закону про відчуження землі для зведення кордону. Вже 4 роки законопроект чекає на друге читання та ухвалу у парламенті. На Харківській ділянці вирішити це питання вдалось легко через розуміння власників паїв.
"Люди, самі фермери або землевласники - вони віддали. Адміністрація відшкодувала і дала, вони не чекали цього закону, більшість людей пішли на те, що вони розуміють - це державний кордон. На Луганській ділянці з 500 км ми маємо 300 - це приватна власність, відшкодування їх треба через закон", - наголосив Вадим Троян, заступник міністра внутрішніх справ.
Тут вже встановлені 4 комплекси відеоспостереження, ще 5 готуються обладнати цьогоріч.
"Інтегрована система охорони та захисту кордону дозволяє зменшити затрати людського ресурсу, тим паче - збільшити якість хорони кордону за рахунок технічних засобів. Камери спостереження, які є - проглядають майже всю ділянку", - запевнив Сергій Каняхін, начальник відділу управління служби Харківського прикордонного загону.
За цей час, як система почала працювати - прикордонникам вдалось затримати майже тисячу порушників.
"Переважна більшість - мешканці з Російської Федерації - потрапляють по побутовим цілям, потрапляють на територію України, бо різниця цін і якість продуктів - набагато вища, а ціни нижчі, ніж в РФ", - зазначив Олександр Мартинюк, начальник Луганського прикордонного загону.
Одночасно із Луганською ділянкою, роботи вестимуться і в Сумській області.
по теме
Обновление Windows 10 вызовет серьезные проблемы на устройстве
В компании Microsoft предупредили пользователей о том, что грядущее обновление может привести к проблемам
На кордоні зі Словаччиною роками тягнеться реконструкція пункту пропуску
Довгобуд на кордоні. Уже кілька років триває реконструкція пункту пропуску на межі зі Словаччиною. Свого часу гроші на ремонт виділили партнери з ЄС.
Відновлення Донбасу: урядова група визначить соціальні та економічні проблеми регіону - Леонід Кучма
Представник України у тристоронній контактній групі Леонід Кучма відвідав ділянку, на якій триває розведення сил
В Станиці Луганській створюють демілітаризовану зону
Станиця Луганська розташована на самісінькій лінії зіткнення - тут є пункт пропуску, до Луганська лише 10 км
Facebook снова встрял в крупный конфликт
Facebook снова оштрафовали: известна причина