Одна из самых крупных авиакомпаний Великобритании не пустила на борт девушку из-за откровенного наряда. Об этом пишет The Sun.

Читайте также Над Лондоном из самолета выпал пассажир

Известно, что девушка отдыхала в Испании и из-за "слишком" откровенного наряда сотрудники авиаперевозчика не пустили британку на борт. По словам девушки, персонал перевозчика уведомил, что такой наряд "не соответствует дресс-коду" для перелетов.

После этого британка одолжила свитер, чтобы прикрыться, однако и таким образом не сумела улететь - на ее внешний вид начали жаловаться пассажиры и ее сняли с рейса. Вследствие случившегося женщине пришлось ночевать в аэропорту.

Ранее сообщалось, что в Киеве закроют аэропорт.