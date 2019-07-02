Девушку сняли с рейса из-за откровенного наряда (фото) [ Редактировать ]
Одна из самых крупных авиакомпаний Великобритании не пустила на борт девушку из-за откровенного наряда. Об этом пишет The Sun.
Известно, что девушка отдыхала в Испании и из-за "слишком" откровенного наряда сотрудники авиаперевозчика не пустили британку на борт. По словам девушки, персонал перевозчика уведомил, что такой наряд "не соответствует дресс-коду" для перелетов.
После этого британка одолжила свитер, чтобы прикрыться, однако и таким образом не сумела улететь - на ее внешний вид начали жаловаться пассажиры и ее сняли с рейса. Вследствие случившегося женщине пришлось ночевать в аэропорту.
Ранее сообщалось, что в Киеве закроют аэропорт.
по теме
Над Лондоном из самолета выпал пассажир
Над Лондоном из самолета авиакомпании Kenya Airways выпал безбилетный пассажир
Муж Наташи Королевой с рогами шокировал фанаток
Муж Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный как Тарзан, постоянно радует поклонников новыми образами
Эмили Ратаковски ошарашила откровенным образом
Знаменитая модель Эмили Ратаковски ошарашила поклонников откровенным образом
"Поседел от комментариев": Киркоров шокировал новым фото
В понедельник, 24 мая, поклонники популярного артиста Филиппа Киркорова были шокированы новым клипом звезды
Жена Прилучного рассказала о финансовых проблемах в семье
Популярная актриса Агата Муцениеце, жена Павла Прилучного, призналась, что не всегда у них с мужем было хорошее финансовое положение