У Брюсселі розподіляють посади. І процес ще не завершено. Претендентка на пост президента Єврокомісії - німкеня Урсула Фон дер Ляєн - ризикує не отримати достатньої підтримки у Європарламенті. Європейські владні перипетії огляне Олена Абрамович.

Кілька безсонних ночей у Брюсселі, коли лідери країн ЄС минулого тижня розподіляли головні крісла євроінституцій, можуть бути не останніми. Адже затвердити майже усіх кандидатів має ще Європарламент. Перемовини були вкрай тяжкими. І найвпливовіше крісло президента Єврокомісії, врешті віддали політику, якого до цього і не обговорювали - міністру оборони Німеччини Урсулі Фон дер Ляєн.

"Я схвильована і дуже вдячна за те, що Рада Євросоюзу призначила мене на посаду президента Комісії. Коли я дізналася про це, то вирішила, що моя перша зупинка буде тут, - у Страсбурзі. Щоб зустрітися з Європейським парламентом і негайно перейти до переговорів з депутатами. Бо саме тут б'ється серце європейської демократії", - говорить Урсула фон дер Ляєн, Міністр оборони Німеччини, кандидат у президенти Єврокомісії.

У Європарламенті настрої не дуже позитивні. По-перше, лідери ЄС відмовились віддати головне крісло лідеру партії, яка набрала найбільше голосів. І хоч Європейська народна партія уже змирилась з цим і після зустрічі з пані Фон дер Ляєн пообіцяла її підтримувати, то соціал-демократи навіть говорити з нею не захотіли. Не пробачили відмову кандидату від їхньої партії - Франсу Тіммерансу.

"У нас були активні вибори, дуже хороша явка виборців, багато молодих людей прийшли і проголосували. Але тепер ви бачите, що кандидати, які вибороли більшість голосів, - не одержали підтримки від європейських глав урядів. А кандидат, який не мав жодних шансів - був ними призначений на посаду наступного президента Європейської комісії", - говорить Міхаель Шуман, голова правління Федеральної асоціації економічного розвитку та зовнішньої торгівлі Німеччини.

Урсулі Фон дер Ляєн тепер доводиться добиватися зустрічей з політичними групами у Європарламенті і розказувати їм, хто вона така. Народилась з передмісті Брюсселя і мешкала там до 13 років. Проживала і в США, і в Великій Британії, потім в Німеччині обіймала різні міністерські посади. Її кандидатуру навіть розглядали для ролі наступниці Меркель. Та бездоганну репутацію заплямував корупційний скандал через надто дорогі консалтингові послуги, які вона замовила для свого міністерства.

"Ми не знаємо, чи буде пані фон дер Лейен затверджена на найважливішому етапі, чи ні. Її порядок денний для Європи не відомий. Чи вона може знову об'єднати Європу в ранзі президента Європейської Комісії теж питання", - говорить Міхаель Шуман, голова правління Федеральної асоціації економічного розвитку та зовнішньої торгівлі Німеччини.

На лобіювання себе у Європарламенті Урсула фон дер Ляєн має два тижні, один з яких уже минув. Голосувати щодо її кандидатури Євродепутати будуть у вівторок - 16 липня.