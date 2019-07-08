Двоє людей травмовані, пошкоджені дахи майже сотні житлових будинків, двох дитячих садків, сільської ради та школи, повалені дерева - такі наслідки буревію на Закарпатті. Буквально за 15 хвилин негоди вулиці сіл Великий Раковець, Сюрте, перетворилися мало не на руїни. Як жителі сіл оговтуються після розгулу стихії - розповість Мар'яна Мартин. Як жителі виходять із ситуації - дивіться далі.

У неділю зранку ще яскраво світило сонце. Температура +26. І раптом, буквально за 15 хвилин Ужгородщину накрила чорна хмара. А разом з нею увірвався в село Сюрте потужний ураган.

"Гуділо, вікна дзвеніли, двері розбило мені , я виходжу на вулицю, я бачу в мене пів хати , пів криші ,немає і то всьо буквально 7 хвилин", - говорить Василина Кешель, жителька с. Сюрте.

Василитна Кешель разом із внуками під час бурі була в хаті. Каже, навіть не розуміла що коїться. Чути було, як на вулиці все летить шкереберть. А от донька Єлезавети мала необережність вийти під час бурі у двір. Нині жінка в лікарні.

"Залізо упало на руку і поломала палець і зверху і три тріщини так шо, може операцію треба буде робити, як буде дальше незнаю, тяжко", - говорить Єлезавета Дьордь, жителька с. Сюрте.

На своєму шляху вітер зносив все. Дерева валив разом із корінням. Шифер з дахів несло за кілометри.

Ураган пронісся також в Іршавському районі. Чимало домівок зруйновано в селі Великий Раковець.

"Я бачила як воно крутилося як смерч , якийсь і от шо крутилося воно попало на балкон там вирвало двері, потім вікно і бачите, стіна і фронтон усе знесло", - говорить Марія Бігун, жителька с. Великий Раковець.

До потужного вітрюгану додався ще й град розміром куряче яйце. Жителі кажуть, такого ще не бачили. Він бив шибки, машини. Та нищив врожай.

"От як падав так гарад, он які ями дивіться, бачите, огірник весь, все лиш сітка провисла маленькі огірочки тілики встигли навязати і вже град побив всього за 15 хвилин всьо пішло", - говорить Оксана Гадь, жителька с. Великий Раковець.

Місцеві чиновники від учора ходять по хатах - із селянами підраховують збитки. Тільки на іршавщині нарахували 65 постраждалих будинків.

"Проїхали саме по наших закладах дошкільних є в нас пошкоджено , один заклад у нас пошкоджений дах. Виходить загальна сума 136 тисяч і це сугубо лише на матеріал", - говорить Андрій Худа, сільський голова с.Великий Раковець.

Майстри вже взялися ремонтувати пошкоджені електромережі. А селяни самостійно якомога швидше латають стріхи, адже синоптики переджають найближчими днями дощі знову поливатимуть закарпаття..