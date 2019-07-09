НАБУ та СБУ проводять обшуки в приміщенні Фонду держмайна. Про це йдеться в повідомленні антикорупційного бюро.

Слідчі дії санкціоновані, - пояснили у відомстві. А обшуки здійснюють у межах розслідування за фактом імовірного вчинення корупційного злочину.

Нагадаємо, українські ЗМІ опублікували новину про те, що голову Фонду державного майна Віталія Трубарова начебто затримали працівники НАБУ. Водночас, сам Трубаров спростував цю інформацію.

Згодом виявилося, що на гарячому викрили заступника голови Укрдержархіву. В обмін на 10 тисяч доларів - той, буцімто, пообіцяв працевлаштувати людину у Фонд держмайна.