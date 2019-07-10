США запровадили санкції проти трьох членів ісламістського руху "Хезболла". За повідомленням прес-служби американського Мінфіну, ідеться про співробітника служби безпеки Лівану та двох депутатів ліванського парламенту. У Вашингтоні "Хезболлу" уважають терористичною організацією, яку фінансує Іран.

Раніше у Держдепі оприлюднили інформацію про "відмивання" ісламістами грошей "Хезболли" через інвестування у телекомунікаційні компанії Західної Африки. Нагадаю, ця організація базується у Лівані та бореться за створення в країні ісламістської держави на кшталт Ірану. Своїм основним ворогом уважає Ізраїль.