Біля будівлі телеканалу Newsone у Києві відбулася акція на підтримку журналістів. Нагадаю, днями Генеральна прокуратура зареєструвала провадження щодо замаху на державну зраду - через наміри керівництва Newsone влаштувати телеміст із російським каналом. Телевізійники скасували анонсований проєкт - нібито через погрози на їхню адресу.

"Сьогодні необхідно зняти всі кримінальні переслідування, зупинити політичне переслідування, зупинити наступ на свободу слова, заборонити спробу цензури і притягти до відповідальності тих, хто нападає на журналістів, хто реально загрожує життю та здоров'ю українських журналістів", - говорить Юрій Павленко, член комітету ВРУ з питань свободи слова та інформаційної політики.