После победы на выборах "Оппозиционная платформа - За жизнь" восстановит социальные функции государства. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Павленко на встрече с членами Федерации профсоюзов Житомирской области, которая состоялась с участием кандидата в народные депутаты по округу №62, депутатом Житомирского горсовета Натальей Леонченко.

Несмотря на то, что обществу навязывают мысль о профсоюзах как пережитке прошлого, именно профессиональные объединения не позволяют нынешней власти окончательно уничтожить понятие социальной защиты, убеждены оппозиционные депутаты.

"Те меры, которые применяет нынешнее правительство для снижения задолженности по выплате зарплат, неэффективны. Особенно тяжелая ситуация в здравоохранении и образовании - государственная субвенция не покрывает необходимых потребностей, и местные бюджеты вынуждены поддерживать врачей и педагогов за свой счет. В таких условиях люди хотят быть уверенными, что их право на достойные условия труда, своевременную и достойную заработную плату и социальные гарантии будут защищены. И в этом роль профсоюзов неоценима", - отметила Наталья Леонченко.

Юрий Павленко обратил внимание на то, что даже экономически активные предприятия вынужденно задерживают зарплаты, имеют долги по оплате за энергоносители и другие услуги.

"Минимальный прожиточный уровень не пересматривался уже пять лет. Растет безработица, которая становится причиной массовой трудовой миграции украинцев в соседних Польшу, Чехию и РФ. Украине нужна целенаправленная государственная политика поддержки базовых отраслей экономики, которая позволит создать новые рабочие места, увеличить минимальный прожиточный минимум, зарплаты и пенсии как минимум до 7 тыс. гривен. Это главные задачи "Оппозиционной платформы - За жизнь" после победы на выборах. Мы восстановим мир в Украине и вернем гражданам право жить в социальном государстве", - подытожил Юрий Павленко.