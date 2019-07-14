Сегодня, 14 июля, в Славянске состоялся Форум мира, участие в котором приняли народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Королевская и Нестор Шуфрич.

К дискуссии о мире и путях его восстановления присоединились лидеры Славянского района, депутаты разных уровней, представители промышленности, общественности, медики, учителя, ветераны.

"В 2014 году жители Донбасса поддержали нас и доверили идти в парламент и представлять интересы жителей Юго-Востока. И мы не сдались под давлением угроз и ненависти со стороны представителей режима Порошенко, не сломались и не предали наш родной Донбасс. И 21 июля – наш шанс выбрать не просто новый парламент, а выбрать наше будущее и сформировать новую, мирную государственную политику. Это выбор между миром и войной! Нам нужна одна на всех победа! Верю в Донбасс! Верю в Украину!" - отметила Наталия Королевская.

Нестор Шуфрич и Наталия Королевская призвали жителей Славянского района поддержать кандидатуру Юрия Солода на внеочередных выборах в парламент по 47-му округу как человека, который не предал жителей Донбасса, с первых дней конфликта всеми силами защищал мирных людей, а впоследствии – помогал восстанавливать Славянск и другие города, пострадавшие от боевых действий.

"Люди хотят мира, люди хотят, чтобы на Донбасс вернулась нормальная жизнь, они устали бояться, они не хотят больше хоронить своих близких, они хотят вернуться в свои дома. И я верю, что слова о мире будут услышаны в Киеве и других городах, потому что мира хотят жители всей страны. Мы взяли на себя инициативу и продемонстрировали, что переговоры с Россией, Донецком, Луганском – вполне реальны и станут первым шагом на пути к миру. И мы идем в Раду сильной и профессиональной Командой Мира, способной брать нас себя ответственность и исправлять ошибки уходящей власти. В нашей команде – и кандидат по 47 округу Юрий Солод, который всегда и везде готов отстаивать интересы жителей Славянска и всего региона. Это достойный, сильный кандидат, вместе с которым ми будем бороться за мир, восстанавливать Донбасс и защищать каждого человека, пострадавшего от этой власти и от войны. Победа будет за нами!" – резюмировал Нестор Шуфрич.