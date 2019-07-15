Грозы и шквалы: украинцев предупредили об опасности [ Редактировать ]
В некоторых областях Украины ожидаются грозы и шквалы 15-20 м/с. Солнца не увидит население севера и большей части центральных областей. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"Днем 15 июля в северных и большинстве центральных областей грозы, местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении синоптиков.
Также мы писали о том, что в понедельник, 15 июля, украинцев ожидают дожди и грозы в западных, центральных и северных областях. Также значительно ухудшится погода в Одесской области.
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