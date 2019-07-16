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Три тисячі відчайдухів весело пірнули в Магелланову протоку, в межах щорічного фестивалю. Щоправда, з огляду на легкий одяг учасників святкувань - зима в цьому суворому куточку Земної кулі не така вже й холодна.
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