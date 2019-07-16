У Чилі масовим запливом у крижаних водах Тихого океану відзначили середину зими. Саме ця пора року нині панує в південній півкулі.

Три тисячі відчайдухів весело пірнули в Магелланову протоку, в межах щорічного фестивалю. Щоправда, з огляду на легкий одяг учасників святкувань - зима в цьому суворому куточку Земної кулі не така вже й холодна.