Двох дітей засипало на піщаному кар'єрі у селі Ясногірка, на Рівненщині. Одну дитину вдалося дістати з-під завалу. 11-річного хлопець зараз у лікарні, його стан стабільний. Другу дитину врятувати не вдалося. Кар'єр у селі організували місцеві жителі, вони роками незаконно добували там пісок.

"Ну, одну дитинку зразу люди в ручну витягнули, зразу кинулися, а цей вже практично за цей час надії не було. Просто треба було знайти. Розрили котлован, шукали. Думали, що дитина жива", - говорить Микола Примич, сільський голова села Ясногірка.