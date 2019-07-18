На Рівненщині двох дітей засипало піском у кар'єрі [ Редактировать ]
Двох дітей засипало на піщаному кар'єрі у селі Ясногірка, на Рівненщині. Одну дитину вдалося дістати з-під завалу. 11-річного хлопець зараз у лікарні, його стан стабільний. Другу дитину врятувати не вдалося. Кар'єр у селі організували місцеві жителі, вони роками незаконно добували там пісок.
"Ну, одну дитинку зразу люди в ручну витягнули, зразу кинулися, а цей вже практично за цей час надії не було. Просто треба було знайти. Розрили котлован, шукали. Думали, що дитина жива", - говорить Микола Примич, сільський голова села Ясногірка.
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