Підвищити пенсії та встановити мир на Донбасі це головні завдання, які ставить перед собою співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко. Про це він повідомив під час візиту на Дніпропетровщину. Докладніше - далі.

Кривий Ріг. Сільськогосподарський ринок. Співголова "опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко цікавиться найулюбленішим продуктом українців - салом.

"Смотрите, какое красивое. - Супер. - Свежайшее, вкусное".

Нардеп залюбки придбав кілька видів.

"И всегда, куда приезжаю, по партийным делам даже, я всегда иду покупаю сало и сравниваю регионы, вот, где как готовят. И вот я сегодня купил действительно несколько видов, чтобы сравнить с теми регионами, где я был раньше. С Харьковом там, Полтавой. Вот везде я стараюсь покупать сало", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова "Опозиційної платформи - За життя".

Утім, не лише це привело народного депутата до Кривого Рогу. Головне спілкування з людьми. А питань - чимало. Від нових робочих місць, до збільшення пенсій.

"Тридцать лет и четыре месяца, мне не повысили пенсию. Почему? Не понятно. - Потому что они обманули этой реформой людей. Они сказали, что они повысят всем пенсии. Тем, у кого была маленькая пенсия, дали 50 грн, а у кого была 4000 грн, дали еще плюс 4000 - стало лучше. Так такого не будет. Это они делали. Поэтому их и вышвырнули. Эту проблему мы знаем, и она у нас есть в программе, мы обязательно пенсионерам поможем. Так не будет, как сегодня".

На чи не найболючіше питання для жителів Кривого Рогу - екологія.

"Наверное, в первую очередь экология. Вот реально. На это бы внимание обратила, если бы от меня шось зависело в этой жизни. То шо отсюда само больше проблем", - говорить Анжела, жителька Кривого Рогу.

На цьому наголошують і місцеві активісти "Опозиційної платформи - За життя"

"Это проблема номер один. Которая тянет за собой медицину, которая тянет за собой после медицины, нет ни одного учреждения, которое может помочь людям, онкобольным. Эти люди. Кривой Рог одно из первых мест занимает по всей Украине по онкобольным, людям, с онкозаболеванием", - говорить Вадим Віншель, активіст "Опозиційної платформи - За життя".

Представники "Опозиційної платформи - За життя"обіцяють допомогти жителям промислового регіону.

"Вот людей задавила бедность. Люди надеются, чтобы их вырвал кто-то из бедности. Наша политика, политическая сила, "Оппозиционная платформа - За жизнь", имеет четкие понятные ответы, как это сделать. Как вот людей вывести из той тотальной бедности, куда их забросили за последние 5 лет. Поэтому я считаю, что мы на правильном пути, когда мы договорились о снижении коммунальных тарифов. Мы договорились о том, чтобы дешевле был газ, дешевле энергоносители. Мы восстановим жесткий контроль за ценами на товары первой необходимости, и все это поможет уйти от бедности", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова "Опозиційної платформи - За життя".

А ось із мешканцями Дніпра, Марганця та Кам'янського - Юрій Бойко провів відео-конференцію. Політику розповідали про "наболіле"- мізерні пенсії, низькі зарплати, високі тарифи та ціни. Юрій Бойко запевнив - політична сила "Опозиційна платформа - За життя", з якою політик йде у парламент, має конкретні законопроекти та рішення, за допомогою яких вдасться досягти зниження тарифів, цін, збільшення пенсій та зарплат, хоча головне завдання, яке ставить перед собою "опозиційна платформа - за життя" встановлення миру на Донбасі.

"Сегодня все понимают, что нужно переходить к переговорам. Такой клубок противоречий накоплен за эти годы, что разворачивать его и развязывать придется долго, долгие переговоры и компромисс, о чем нужно честно говорить людям. Потому что без компромисса этот вопрос не решить. И вот гарантия компромисса как раз в том, в чем нас упрекают и рассказывают - как это вы будете продавать родину. Как раз в вашем кругу я могу сказать - гарантией компромисса это будет закон об особом статусе Донбасса. Этих частей, на несколько лет для восстановлении инфраструктуры и возвращения к мирной жизни и закон об амнистии для тех, естественно, кто не участвовал в преступлениях", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова політичної партії "опозиційна платформа - За життя".