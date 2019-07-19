"Шахтер" определился с заявкой на новый сезон [ Редактировать ]
Двенадцатикратный чемпион Украины донецкий "Шахтер" подал в Премьер-лигу заявку для участия в турнирах на внутренней арене сезона-2019/20. Об этом сообщает официальный сайт "горняков".
В заявке по спискам А и Б числится 27 футболистов. Стоит отметить отсутствие в ней форварда Оларенваджу Кайоде, а также полузащитников Максима Малышева и Майкона. В команду вернулись: нападающий Густаво Бланко Лещук, который на правах аренды провел год в Малаге", Даниил Сикан и Александр Пихаленок, набравшиеся опыта в "Мариуполе", а также из "Витории Гимарайнш" Додо.
Полностью заявка выглядит следующим образом:
Фото: t.me/ShakhtarD
Вероятно, этот список еще изменится, так как правки возможны до 31 августа включительно. В частности, "оранжево-черные" могут усилиться лучшим бомбардиром Копа Америка.
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