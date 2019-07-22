11-го червня глава держави вніс у Верховну Раду подання на звільнення Юрія Луценка

Генеральний прокурор Юрій Луценко пішов у відпустку. Про це у Facebook повідомила прес-секретарка Луценка - Лариса Сарган.

Нагадаю, Володимир Зеленський, ще будучи кандидатом у президенти, неодноразово заявляв, що Луценка на посаді генпрокурора не буде. 11-го червня глава держави вніс у Верховну Раду подання на звільнення Юрія Луценка з посади очільника ГПУ.