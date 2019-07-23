В ЦИК обработали 98,03% электронных протоколов. По результатам, партия "Слуга народа" продолжает лидировать на парламентских выборах в Украине. Соответствующие данные размещены на табло в пресс-центре Центральной избирательной комиссии.

За "Слугу народа" проголосовали 43,14% избирателей (6 млн 160 тыс. 933 голоса),

За партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" поддержали 13,03% (1 млн 861 тыс. 597 голосов),

За ВО "Батькивщина" - 8,18% (1 млн 168 тыс. 449 голосов),

За "Европейскую солидарность" - 8,12% (1 млн 159 тыс. 991 голос),

За "Голос" - 5,84% (834 тыс. 143 голоса).

За остальные партии проголосовали менее 5% избирателей.

Отметим, что изначально на третьем месте по результатам обработки протоколов ЦИК была "Европейская солидарность" Порошенко, позже ее "подвинула" "Батькивщина" Тимошенко.

Напомним, явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в ​​истории.