Бен Аффлек і Метт Деймон стануть дуелянтами у новій стрічці Рідлі Скотта. Фільм "Остання дуель" зніматимуть за однойменною книжкою Еріка Ягера.

Дія відбуватиметься у середньовічній Франції. Аффлек та Деймон найкращі друзі поза екраном зіграють найкращих друзів, яким, однак, доведеться схрестити шпаги через жінку.

Окрім акторської, це буде також їхня спільна сценаристська робота перша з часів "Розумника Вілла Гантінґа" 97-го року. За той сценарій вони отримали Оскара.