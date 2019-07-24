Бен Аффлек Метт Деймон битимуться на дуелі [ Редактировать ]
Бен Аффлек і Метт Деймон стануть дуелянтами у новій стрічці Рідлі Скотта. Фільм "Остання дуель" зніматимуть за однойменною книжкою Еріка Ягера.
Дія відбуватиметься у середньовічній Франції. Аффлек та Деймон найкращі друзі поза екраном зіграють найкращих друзів, яким, однак, доведеться схрестити шпаги через жінку.
Окрім акторської, це буде також їхня спільна сценаристська робота перша з часів "Розумника Вілла Гантінґа" 97-го року. За той сценарій вони отримали Оскара.
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