В Одесі судять диверсантів-підривників [ Редактировать ]
В Одесі відбулося чергове судове засідання у справі підозрюваних у терористичних актах п'ятирічної давнини. Тоді в місті майже щотижня лунали вибухи.
Як триває розгляд справи - далі.
На лаві підсудних - четверо жителів Одеси: Олександр Шевцов, Ігор Удовенко, Євген Підмазко та Катерина Фотєва. За даними слідства, вони - у 2014-2015 роках здійснили низку терактів в Одесі. Вибухівку нібито привезли з Донбасу.
"Обвинувачуються в тому, що скоїли 14 епізодів вибухів і готувались ще до одного вибуху, але були затримані. Завдання було таке: щоб припинити волонтерський рух та створити паніку, дестабілізувати ситуацію", - наголосив Дмитро Рекеда, представник прокуратури Одеської області.
Бомби диверсанти закладали у приміщеннях, де волонтери збирали допомогу українській армії, у магазинах з патріотичною символікою та у штабах політичних партій. Ці об'єкти, до речі, доволі часто розташовувались… у житлових будинках. Дивом минулося без загиблих.
"Взорвали они вот этот многоэтажный девятиэтажный дом, в котором было 269 квартир. То, что никто не пострадал - это просто счастье. Если бы там находился охранник, он бы погиб однозначно", - говорить Алевтина Коротка, потерпіла у справі.
За статтями "теракт" і "створення терористичної організації" четвірці загрожує від восьми до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Самі підсудні звинувачення відкидають та скаржаться на судове провадження. Мовляв, уже чотири роки їх тримають у СІЗО, але й досі у справі навіть не оголошено обвинувального акту.
"Дело сфабриковано и это все было по указанию СБУ. Я был против той власти, которая уже ушла", - заявив Євген Підмазко, підсудний.
"Я не признаю свою вину, я нигде ни в чем не участвовал", - заявив Ігор Удовенко, підсудний.
Потерпілі, своєю чергою, теж звинувачують суд у зволіканні, але вважають, що це вигідно підсудним: адже стосовно них діє "Закон Савченко". Сам суддя спростовує такі припущення й каже: багато разів засідання зривалися через неявку адвокатів.
"Тому посилання ваші, що чотири роки суддя слухає, умисне тягне - це, вибачте, ну, ви порушуєте елементарні якісь норми такої, ну, знаєте - вивчіть! Будьте професійними!", - наголосив Сергій Кічмаренко, головуючий суддя у справі.
Сьогодні суд встиг розглянути лише питання про запобіжний захід підсудним: їх залишили під вартою ще на два місяці. А наступне засідання відбудеться п'ятого серпня: планують оголошувати обвинувальний акт.
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