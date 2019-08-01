Под Киевом вспыхнула заправка (фото) [ Редактировать ]
В четверг, 1 августа, под Киевом в селе Тарасовка начался пожар на модульной АЗС. Известно, что огонь охватил около 150 квадратных метров и уничтожал все, что было на территории станции, передает "Информатор".
Пожар на АЗС достиг серьезных масштабов, а стихия уничтожила две заправочные колонки, помещение охраны и повредила легковой автомобиль Audi. В огне пострадал сотрудник заправочной станции: у мужчины 90% ожогов тела. Его госпитализировали в реанимацию ближайшей больницы.
Для ликвидации пожара задействовали 5 единиц техники и 30 спасателей. На месте работает следственно-оперативная группа, которая установит причины возгорания.
Ранее сообщалось, что на Донбассе подорвался автобус с людьми, а также под Винницей на ходу вспыхнула электричка.
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