Голливудский актер спас ребенка из перевернутого авто [ Редактировать ]
Знаменитый актер Дэнни Трэхо, известный по фильму "Мачете" помог спасти ребенка из перевернувшегося авто. Видео актер опубликовал на своей странице в Instagram.
Дэнни Трэхо стал свидетелем жуткого ДТП, в результате которого один автомобиль перевернулся. Актер увидел внутри ребенка и бросился ему на помощь.
Самому мужчине не удалось отстегнуть ремень безопасности, и спасти ребенка ему помогла прохожая Моника Джексон.
Ранее сообщалось, что под Полтавой легковушка слетела в кювет.
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