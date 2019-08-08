Знаменитый актер Дэнни Трэхо, известный по фильму "Мачете" помог спасти ребенка из перевернувшегося авто. Видео актер опубликовал на своей странице в Instagram.

Дэнни Трэхо стал свидетелем жуткого ДТП, в результате которого один автомобиль перевернулся. Актер увидел внутри ребенка и бросился ему на помощь.

Самому мужчине не удалось отстегнуть ремень безопасности, и спасти ребенка ему помогла прохожая Моника Джексон.

Ранее сообщалось, что под Полтавой легковушка слетела в кювет.