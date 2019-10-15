Вашингтон запровадив санкції проти Анкари через бойові дії в Північній Сирії [ Редактировать ]
Вашингтон запровадив санкції проти Анкари через бойові дії в Північній Сирії. Ще з минулого тижня у регіоні триває турецька воєнна операція. Спостерігачі вже говорять про гуманітарну катастрофу в регіоні.
Тим часом ЗМІ повідомляють, що у місті Манбідж на Північному сході країни з'явилася російська військова поліція. Подробиці - у нашому матеріалі.
У регіоні точаться запеклі бої. На допомогу курдським загонам самооборони прибули сирійські урядові війська. Звернутися до влади курдам довелося після того, як США - їхні союзники у регіоні - відвели свої підрозділи та фактично дали Анкарі "зелене світло" на початок воєнної операції. Тоді Ердоган повідомив - його мета - створити зону безпеки вздовж сирійсько-турецького кордону.
"Спецоперація "Джерело миру" має дві мети. Перша - повністю ліквідувати групи терористів та бойвиків Трудової партії Курдистану, що базуються на півночі Сирії. Друга мета - безпечно повернути на батьківщину понад три з половиною мільйони сирійських арабів, які були нашими гостями упродовж восьми років. Якщо на те воля Божа, невдовзі ми запровадимо безпеку на цій території: від міста Манбідж - до нашого кордону з Іраком", - говорить Реджеп Ердоган, президент Туреччини.
Поки що планам Ердогана закріпитися в місті Манбідж не судилося збутися. На цих кадрах сирійській військові, нинішні союзники курдів, входять у місто, де ще недавно базувалися американці. По той бік Атлантики, у Вашингтоні, вже міркують як виправити ситуацію, так виникла після необачного рішення Дональда Трампа відвести своїх військових.
Напередодні у Білому домі запровадили санкції проти Туреччини. Економічні обмеження стосуються турецьких міністерств енергетики та оборони. Крім того, Президент США також заявив, що збільшив тарифи на імпорт сталі з цієї країни на 50 відсотків і зупинив переговори про торгівлю з Анкарою. Також Трамп провів телефонну розмову з Ердоганом, у якій вимагав негайно припинити воєнну операцію в Сирії. До переговорів курдів і офіційного Дамаска вже долучилася Росія. Москва має давній інтерес у багатих нафтою регіонах. Тим часом журналісти повідомляють, що внаслідок бойових дій з тимчасових таборів на сирійсько-турецькому кордоні втекли сотні затриманих родичів бойовиків Ісламської держави.
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