Опалювальний сезон у Смілі: чи погасять борги з місцевого бюджету [ Редактировать ]
Опалювальний сезон у Смілі знову під загрозою зриву. Усе - через багатомільйонні борги за газ. Погасити їх мають з міського бюджету. Але коштів бракує.
Як шукають вихід - дізнавалися наші кореспонденти.
Поки на вулиці сонячно, вихованці цього смілянського дитсадка намагаються більше часу проводити на свіжому повітрі. Зранку в приміщені температура ледве піднімається до плюс 15 градусів. Групи вихователі змушені обігрівати калориферами, а в ліжечко малечі кладуть пляшки з гарячою водою. Навіть серед дітей зараз тільки й розмов що про майбутній опалювальний сезон.
"Ну, все. У нас буде точно тепло, надіємося, що не будемо мерзнути, як в минулому році. А у папи в кімнаті батарея така холодна, що доторкнутися не можна".
Вже четвертий рік поспіль у сімдесятитисячній Смілі опалення включають із запізненням. Минулого року тепло подали ближче до грудня, - пригадує вихователька. Каже, містяни сподіваються, що нинішній опалювальний сезон почнеться вчасно.
"Нам вистачило минулого року, коли було досить холодно і мерзли і дітки не відвідували дитячий садок - трошки було прикро, що держава не турбується про наше маленьке покоління", - говорить Світлана Сипак, вихователька дитячого садка.
У Черкасах садочки, лікарні та школи вже опалюють. 19 смілянських котельних теж готові запуститися, але ще з весни за борги "Черкасигаз" відрізав їх від мережі.
"Нам в даному колодязі, ви бачите, видимий розрив - де відсутня вставка, яка сполучає систему котельні з системою газопостачання. Нам залишається тільки змонтувати. Тобто, "Черкасигаз", змонтувати ці вставки".
Утім, газовики не поспішають із підключенням. Чекають на хоча б часткове погашення заборгованості. А завинили їм понад 60 мільйонів гривень, ще 86 - місто має виплатити "Нафтогазу". Ці борги у спадок залишила після себе приватна теплопостачальна компанія "СмілаЕнергоінвест", - з нею торік райцентр розірвав угоду. Тепер опалює місто комунальне підприємство. Борги попередньої компанії виплачуватимуть із міського бюджету - депутати їх визнали. Хоча нинішній мер з цим категорично не погоджується.
"Завдячуючи цим судам, в які ми зайдемо, ми плануємо призупинити рішення ті рішення, які були прийняті і підписані, які ми оскаржуємо. Таким чином, цей вантаж і навантаження на бюджет міста Сміли - воно впаде", - стверджує Олексій Цибко, міський голова Сміли.
На сьогодні Сміла має погасити перші 23 мільйони гривень боргу перед ПАТ "Черкасигаз". Саме через них комунальні котельні і досі не підключили до мережі.
Допомагатимуть місту на державному і обласному рівні: з держбюджету обіцяють виділити 16 мільйонів гривень, ще 600 тисяч дасть область. У розподільчих мережах запевняють: щойно побачать рух коштів - розпочнуть роботи з підключення.
"Я довіряю словам прем'єр-міністра, а ще більше буду довіряти розпорядчим документам, які ми побачимо після їх підписання", - наголосив Сергій Буян, директор ПАТ "Черкасигаз".
Щоб повністю погасити першу частину заборгованості, сама Сміла мусить виділити ще 7 мільйонів гривень. Це рішення міськрада мала ухвалити ще у четвер, але на сесію депутати не прийшли. Початок опалювального сезону у місті запланований на 25 жовтня.
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