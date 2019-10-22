В сети появился финальный трейлер "Звездных войн" [ Редактировать ]
"Звездные войны" / Фото: "Пикабу"
Компания Disney приоткрыла занавес, опубликовав финальный трейлер "Звездных войн". Соответствующее видео было опубликовано на Youtube-канале сериала.
Известно, что эпизод завершит новую трилогию киновселенной и закончит историю клана Скайуокеров.
Также в компании сообщили, что в новом эпизоде появится актриса Кэрри Фишер, которая умерла в 2016 году. В украинский прокат картина выйдет 19 декабря 2019 года
Раньше сообщалось о том, что звезда Disney Channel опубликовала селфи без белья.
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