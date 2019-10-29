У Конгресі США пропонують ввести чергові санкції проти "Північного потоку-2". Новий законопроект підготував республіканець Енді Барр.

Документ передбачає, зокрема, заборону на в'їзд до Сполучених Штатів особам, що причетні до роботи трубоукладальних суден та іноземних організацій, задіяних у проекті. В описі законопроекту Барр наголосив, що "Північний потік-2" - це політичний інструмент, який загрожує енергетичній безпеці европейських парнетів США у НАТО.