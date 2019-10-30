Приближается самый мистический и темный праздник в году. Хэллоуин любит множество молодежи, а некоторые даже отмечаю его, преображаясь в страшных чудовищ и фантастических персонажей. Если вы решили приобщиться к особенному празднику, однако решили этот день провести дома с друзьями, можно устроить вечер страшного кино.

Podrobnosti.ua сделали подборку самый интересных и жутких фильмов ужасов.

Кладбище домашних животных

Фото: скриншот из фильма

Это экранизация культового романа Стивена Кинга. Семейство Кридов переезжает в уютный сельский домик. Удивление вызывает мрачное кладбище домашних питомцев, расположенное на проклятой индийской земле, о котором ходят легенды. Якобы, если похоронить там животное, оно вернется к тебе с того света. Вскоре у героев появляется возможность проверить это суеверие на правдивость.

Счастливого нового дня смерти

Фото: скриншот из фильма

Вторая часть черной комедии "Счастливого дня смерти". Сюжет основан на временной петле, в которую попала студентка Три Гэлбмэн. Итак, петля разорвана, все вернулось на свои места, как вдруг эксперимент сокурсников отправил Три в параллельную вселенную. Там мама девушки все еще жива. А также жив и маньяк, который вот-вот придет и будет убивать Гэлбмэн и ее близких снова и снова.

Ма

Фото: скриншот из фильма

Фильм рассказывает об одинокой женщине Мэри Сью, которая приглашает компанию подростков устроить вечеринку у нее в подвале за бесплатно. Зачем женщине среднего возраста устраивать веселье с подростками у себя дома, да еще и безвозмездно? Неужели она соскучилась по школьным временам?

Правда или действие

Фото: скриншот из фильма

"Если соврешь - умрешь. Если не выполнишь действие - умрешь. Откажешься играть - умрешь " - таковы правила игры, в которую вынуждены играть Оливия и ее друзья. Во время весенних каникул, компания поехала в Мексику, где в мистическом месте сыграла в игру "Правда или действие". Однако, игра не закончилась, остановить ее нельзя. Оливии и ее друзьям нужно как можно быстрее найти выход из сложившейся ситуации.

Клаустрофобы

Фото: скриншот из фильма

Шестеро незнакомых друг с другом людей получают приглашение на необычный квест. Участник, который разгадает все секреты и выберется раньше остальных, получит миллион долларов в награду. Все приглашенные соглашаются сыграть, но уже в первые минуты квеста становится ясно, что миллионером станет единственный выживший участник.

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