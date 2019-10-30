У тисняві, з відтоптаними ногами та порваними куртками

У тисняві, з відтоптаними ногами та порваними куртками. Так школярі одного із сіл на Миколаївщині щодня добираються на навчання.

Чому дітей не можуть забезпечити автобусами? - знають наші кореспонденти.

О пів на сьому ранку на зупинці у селі Капустине збираються люди. Всім треба до обласного центру - комусь на базар із товаром, комусь на роботу, ну, а дітям - до школи.

Цього разу, кажуть пасажири, пощастило: автобус подали великий. Зазвичай в салон заходить близько пів сотні людей. На дітей особливої уваги ніхто не звертає.

"Они стоят. Им никто не уступает место. Неудобно ехать в таком автобусе, толкаемся, иногда плохо становится", - говорить Мілена Мерзликіна, школярка.

"Меня зажали на спинку кресла в автобусе, мне пришлось в школе идти к медсестре, потому что у меня сильно болел живот. Когда ты добираешься, может рука болеть, потому что тяжелый портфель, может кто-то на ногу наступить", - говорить Тетяна Загляда, школярка.

У Капустиному є лише початкова школа. Тож, здобувати повну середню освіту доводиться деінде. Двоє синів Тетяни Гончар навчаються в Миколаєві. Діти щодня їздять рейсовим автобусом. Хоч це і витрушує кишені, іншого варіанта жінка не бачить.

"Меньше, чем полтиник ребенку не дают, потому что ребенок едет почти на целый день", - говорить Тетяна Гончар, мати школяра.

Загалом у Капустиному тридцять три школярі. Про спеціалізований автобус для дітей селяни мріють давно. Зверталися вже і до місцевої влади, і до президента.

"Районна рада сказала, що це наша забаганка, щоб наші діти навчалися в місті Миколаїв. Нам до миколаївських шкіл - найдальша знаходиться в 10 км, а те, що нам пропонують в межах Вітовського району, це 8 км з пересадкамм, і 15", - говорить Володимир Щербан, батько школяра.

У департаменті освіти Миколаївської облради пояснили: влітку на регіон виділили більше як 20 шкільних автобусів. У тому числі й Вітовському району.

"Обласна влада, департамент освіти свої повноваження виконали. Ми закупили автобуси, щоб діти перевозилися якісно до навчальних закладів. За законом "Про освіту" відповідальність за створення умов для навчання і здійснення навчального процесу - це відповідальність органів місцевого врядування", - говорить Олена Вдовиченко, директорка департаменту освіти Миколаївської облдержадміністрації.

Та пустити омріяний автобус у районі наразі не готові. За законом, він може обслуговувати лише школи району. Батьки ж переводити своїх дітей із навчальних закладів Миколаєва відмовилися.

"Організаційні моменти всі підготовлені, із призначенням водія, із виділенням коштів, але поки не має законної підстави, щоб фінансувати цей автобус", - говорить Андрій Приходченко, в.о. голови Вітовської райдержадміністрації.

І доки в райдержадміністрації збираються внести зміни до обласної програми "Шкільний автобус", а в департаменті освіти обіцяють знайти компромісне рішення - діти вимушені їздити рейсовим автобусом.