Далі новина на замітку фанатам Гаррі Поттера, чи Анрі Потье? Дипломовані маги з'являться у Франції. Уряд країни офіційно визнав новий фах і надав статус "коледжу" академії магії в Парижі. Хто вступає до нестадартного вишу та чого саме там навчають? Дивімося далі.

Найголовніша запорука успішного фокусу нікому не розкривати секрет дійства. Проте у Міністерстві праці Франції так не вважають. Відомство офіційно визнало академію магії у Парижі - коледжем. Тепер кожен охочий після закінчення середньої освіти може стати дипломованим магом. Єдине, що відрізняє академію від інших вишів - відсутність державного фінасування.

"У нас є диплом, який визнає держава. Як еквівалент дворічного навчання після середньої школи. Відтепер наш заклад має рівні права з іншими мистецькими коледжами. Ми дуже щасливі, що уряд країни підтримує розвиток культури", - говорить Александрія Д'вівер, директорка та вчителька Академії магії у Парижі.

Обсяг занять 35 годин на тиждень. Серед навчальних дисциплін теорія карткових фокусів, історія магії та основні засади ілюзійної майстерності. Студенти отримують гарні оцінки, якщо зможуть ошукати викладача. Той, хто не надто охочий до виступів перед публікою - вчиться продюсувати шоу-програми. Вісімнадцятирічний Томас студент першого курсу академії магії. Каже, ще малим захоплювався фокусами, а в 14 років зрозумів хоче сам їх робити. А коли виросте працювати ілюзіоністом. На сайт навчального закладу натрапив в інтернеті та відразу подав документи на вступ.

"Магія - моя пристрасть. Хтось бажає заробляти на життя музикою - я хочу своїми ілюзіоністськими навичками. Заняття у нас дійсно захоплюючі. Я навіть не встигаю помітити, як минає день", - говорить Томас Біорет, студент.

Навчання в академії не дешеве. Три місячний курс майже 15 тисяч євро. Батько хлопця Тьєррі Біорет переконаний, зараз людям не вистачає розваг, тож попит на фокусників, та ще й дипломованих, більший, аніж на юристів чи медиків. Чоловік готовий платити будь-які гроші, аби син зміг реалізувати свої амбіції.

"Спочатку ми шукали для Томаса приватні заняття магією. Коли ж дізналися, що уряд офіційно надав статус коледжу цій академії - зробили свій вибір. Ми щасливі, що наш син займається улюбленою справою", - говорить Тьєрі Біорет, батько Томаса.

Окрім денного навчання Томас отримує багато домашніх завдань, з якими нерідко справляється далеко за північ. Проте хлопець не засмучується. Каже, щоразу, коли тасує колоду карт уявляє, що настане день, коли він перевершить найвідомішого ілюзіоніста світу - Девіда Копперфільда.