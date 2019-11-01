Популярная немецкая супермодель Хайди Клум на протяжении 13 часов переодевалась в костюм для вечеринки в честь Хэллоуина. Ролик Клум опубликовала на своей странице в Instagram.

На видео видно, как ей помогает переодеться группа костюмеров и гримеров. Она предстала в силиконовом костюме со множеством проводов, металлических деталей и различных элементов в виде крове и внутренностей.

"Вы всегда останетесь для нас идеалом!", "Какая крутая!", "Можно любоваться вечность", - написали подписчики.

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