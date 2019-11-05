У Берліні почалися урочистості з нагоди 30-річчя падіння Берлінського муру. Напередодні ввечері офіційну програму відкрив мер міста на площі Александерплац.

До кінця тижня в німецькій столиці влаштують понад дві сотні культурних заходів. Стіна розділяла Західний Берлін від Східної Німеччини із 13 серпня 1961 року до 9 листопада 89. У спробах її подолати загинули сотні людей.