У Берліні почалися урочистості з нагоди 30-річчя падіння Берлінської стіни [ Редактировать ]
У Берліні почалися урочистості з нагоди 30-річчя падіння Берлінського муру. Напередодні ввечері офіційну програму відкрив мер міста на площі Александерплац.
До кінця тижня в німецькій столиці влаштують понад дві сотні культурних заходів. Стіна розділяла Західний Берлін від Східної Німеччини із 13 серпня 1961 року до 9 листопада 89. У спробах її подолати загинули сотні людей.
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