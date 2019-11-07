Погода на 8 ноября: что ждать украинцам [ Редактировать ]
В пятницу, 8 ноября, погода в Украине будет прохладной из-за западного атмосферного фронта, температура днем в некоторых регионах опустится до +9. Об этом сообщила в Facebook известный синоптик Наталья Диденко.
По ее данным, особенно похолодает завтра на севере и западе страны - температура воздуха снизится до +9+14 градусов днем. На юге, востоке и в большинстве центральных областей ожидается теплая погода от +14 до +20 градусов тепла.
Дожди, по данным Диденко, пройдут ближайшей ночью на севере Украины, а завтра днем осадки вероятны лишь в западной части страны. На остальной территории будет преобладать сухая воздушная масса. Ветер будет идти с востока, северо-востока, слабый или умеренный.
Кроме того, Диденко заявила, что на выходные в Украину идет очередное потепление.
"Если вы приготовились к дальнейшему и вполне естественному снижению температуры воздуха, ничего у вас не получится - на выходных к нам снова придет потепление", - написала она.
Ранее сообщалось, когда украинцам ждать похолодания.
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