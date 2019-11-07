Дмитриев день: что обязательно нужно попросить и сделать 8 ноября [ Редактировать ]
В пятницу, 8 ноября, отмечают Дмитриев день. В этот праздник традиционно не разрешалось работать. Зато есть ряд вещей, которые необходимо сделать. Также в этот день принято молиться и просить у святых о помощи, пишет "Обозреватель".
Что следует делать в этот день:
- В Дмитриев день с именинами поздравляют всех Дмитриев.
- В этот день в народе было принято пить пиво: "В Дмитриев день и воробей под кустом пиво варит".
- Также принято было одеваться тепло - считалось, что это спасет от свирепых морозов зимой.
В Дмитриев день просят:
- о помощи во время военных действий,
- об исцелении болезней глаз,
- о даровании терпения и мужества,
- о прозрении слепых.
Молитва Святому Дмитрию
Святый и славный великомучениче Христов Димитрие, скорый помощниче и теплый заступниче с верою притекающих к тебе! Предстоя со дерзновением Небесному Царю, испроси у Него прощение согрешений наших, и еже избавитися нам от всегубительныя язвы, труса, потопа, огня, меча и вечныя казни: моли благость Его, еже ущедрити град сей (обитель сию) и всякую страну христианскую, исходатайствуй у Царя царствующих на враги победу народу русскому и всей же державе нашей мир, тишину, твердость в вере и преспеяние во благочестии; нам же, чтущим честную память твою, испроси благодатное укрепление на дела благая, да, благоугодное Владыце нашему Христу Богу зде творяще, сподобимся молитвами твоими наследовати Царствие Небесное и тамо прославляти Его со Отцем и Святым Духом во веки веков. Аминь.
Смотрите также, что запрещено делать в этот день.
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