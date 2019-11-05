Во вторник, 5 ноября, под Одессой неизвестный кинул боевую гранату во двор жилого дома. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

Инцидент произошел сегодня около 2:00 ночи. Мужчина сообщил, что в его дворе взорвался какой-то предмет, брошенный неизвестными.

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Предполагается, что взорвалась граната РГД-5. Изъятые ее остатки направлены на экспертизу.

Ранее сообщалось о том, что в Одессе дети подорвали грузовик.