Под Одессой мужчина с гранатой шокировал поступком [ Редактировать ]
РДГ-5 / Фото: pikabu.ru
Во вторник, 5 ноября, под Одессой неизвестный кинул боевую гранату во двор жилого дома. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.
Инцидент произошел сегодня около 2:00 ночи. Мужчина сообщил, что в его дворе взорвался какой-то предмет, брошенный неизвестными.
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Предполагается, что взорвалась граната РГД-5. Изъятые ее остатки направлены на экспертизу.
Ранее сообщалось о том, что в Одессе дети подорвали грузовик.
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