Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков выступил с заявлением. Спикер опроверг информацию о том, что референдум о продаже земли иностранцам состоится между первым и вторым чтением закона. Соответствующую информацию Разумков озвучил в эфире одного из украинских телеканалов.



"Это не соответствует действительности, потому что это невозможно физически - подготовить, провести референдум... Сейчас нет закона о референдуме", - сказал Разумков.

Глава парламента также добавил, что на данный момент его первый заместитель, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук занимается вопросом закона или пакета законов о народовластии.

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Разумков подчеркнул, что рынок земли откроется для физических лиц и юридических лиц, владельцами и конечными бенефициарами которых являются украинские граждане.



Передачи корпоративных прав другим компаниям, владельцами которых являются иностранцы, не будет, пока не пройдет референдум.



По словам спикера, принятие закона о референдуме возможно до 2024 года.

Раньше сообщалось о том, что депутаты проголосовали "за" законопроект о рынке земли. А также новый премьер объяснил, как будет работать рынок земли.