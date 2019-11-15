Мальчик вырвал сестру из пасти крокодила [ Редактировать ]
На Филиппинах парень спас малолетнюю сестру из пасти крокодила. Об этом сообщает Daily Mail.
В провинции Палаван девочка переходила мост и ей в ногу вцепился четырехметровый крокодил.
Рептилия попыталась утащить девочку под воду, но ее услышал брат. Мальчик бросал в крокодила камни пока не освободил сестру из пасти рептилии. Девочка в больнице призналась, что уже готова была умереть.
Ранее сообщалось, что "щенок-единорог" стал настоящей звездой интернета.
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