За отказ от прививок будут штрафовать [ Редактировать ]
В Германии парламент принял решение штрафовать за отказ родителей прививать детей от кори. Так, если дети не будут привиты - родителям придется оплатить штраф до 2500 евро (66 600 грн), сообщает The Guardian.
"Парламент Германии проголосовал за то, чтобы сделать прививки от кори обязательными для детей, в ответ на глобальный рост случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Сообщается, что закон о защите от кори вступит в силу в марте следующего года, и за его внедрением, вероятно, будут внимательно следить сторонники обязательной иммунизации в других странах.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье зафиксировали вспышку дифтерии.
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