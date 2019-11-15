Двоє військовослужбовців загинули і четверо дістали тяжких поранень у результаті вибухів на горезвісних військових складах у Балаклії, на Харківщині. Цю інформацію офіційно підтвердила прес-служба Генштабу ЗСУ. Троє із поранених у вкрай тяжкому стані.

Вибухи на військовому арсеналі прогриміли сьогодні. Найпершими про них повідомили жителі міста. Пізніше, надійшов коментар від чергового Центральної артилерійської бази. Він повідомив, що вибухнуло на технічній території, де саме проводили планове знищення снарядів, непридатних для транспортування.

Здетонував один із них. Втім годину тому Генштаб визнав, що вибухів було 20. Як повідомляють з місця, станом на тепер жодних вибухів не відбувається! Військові твердять, що жителям Балаклії ніщо не загрожує.

Нагадаю, це вже третій випадок детонації на балаклійському арсеналі. У березні 2017 вибух призвів до пожежі та детонації інших боєприпасів. Одна людина загинула. Евакуювали майже 20 тисяч мешканців. У Міноборони причиною назвали диверсію. Вдруге вибухи на арсеналі сталися у травні 2018.