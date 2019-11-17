У Каліфорнії чоловік застрелив членів власної родини [ Редактировать ]
П'ятеро людей загинули внаслідок стрілянини в Каліфорнії. Усі члени однієї родини. Трагедія сталася в місті Сан-Дієго. Сусіди подзвонили в поліцію та повідомили, що чули постріли в будинку поруч. Коли патрульні прибули на виклик, знайшли тіла чоловіка, його дружини і трирічного хлопчика. Ще трьох дітей з вогнепальними пораненнями ушпиталили, двох з них лікарям врятувати не вдалося. Поліція у стрілянині підозрює главу сімейства. Слідчі вважають, що спершу він розстріляв родину, а потім покінчив із собою.
"До нас надійшов виклик від сусідів загиблих. Поліцейські прибули на місце за кілька хвилин. Коли постукали в двері - ніхто не відповів. У вікно вони побачили тіло дитини, усе в крові. Офіцерам довелося вибити вікно, всередині знайшли ще кількох людей з вогнепальними пораненнями. Родичі загиблих шоковані, ми щиро їм співчуваємо", - говорить Мет Доббс , лейтенант поліції Сан-Дієго.
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