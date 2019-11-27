В среду, 27 ноября, в Доминикане произошло ДТП. Автобус с россиянами врезался в фуру. Об этом пишет "РИА Новости".

Автобус ехал с популярного курорта в аэропорт. Неожиданно на трассу перед ним выскочил грузовик. Водитель автобуса резко затормозил, но все равно перевернулся, грузовик снесло с дороги.

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В салоне было 38 пассажиров, в том числе дети. Травмы получили 27 человек. Одна из пострадавших - 12-летняя девочка - потеряла обе руки.

Тяжело раненых с места аварии забрали вертолетом.

7 россиян полетели домой запланированным рейсом, 5 человек разместили в гостиницах, среди них 1 ребенок.

Ранее сообщалось, что в Днепре Jac устроил кровавое ДТП, а также под Житомиром поезд переехал женщину.