Потеряла руки по пути в аэропорт: туристы из России попали в жуткое ДТП на курорте [ Редактировать ]
В среду, 27 ноября, в Доминикане произошло ДТП. Автобус с россиянами врезался в фуру. Об этом пишет "РИА Новости".
Автобус ехал с популярного курорта в аэропорт. Неожиданно на трассу перед ним выскочил грузовик. Водитель автобуса резко затормозил, но все равно перевернулся, грузовик снесло с дороги.
В салоне было 38 пассажиров, в том числе дети. Травмы получили 27 человек. Одна из пострадавших - 12-летняя девочка - потеряла обе руки.
Тяжело раненых с места аварии забрали вертолетом.
7 россиян полетели домой запланированным рейсом, 5 человек разместили в гостиницах, среди них 1 ребенок.
Ранее сообщалось, что в Днепре Jac устроил кровавое ДТП, а также под Житомиром поезд переехал женщину.
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