Усім затриманим загрожує від 5 до 15 років позбавлення волі

В організації наймасштабнішої схеми із виготовлення та розповсюдження важких наркотиків, за останні роки в Україні, підозрюють 24-річного депутата Лопатинської ОТГ, що на Львівщині.

До злочинної групи, котру затримали правоохоронці на передодні, увійшли ще 17 учасників. Один із них колишній працівник поліції. Раніше він працював у відділі боротьби з наркоторгівлею. Більше подробиць розкаже Христина Гашенко.

Народні обранці та поліцейськи. Хто виготовляє та розповсюжує наркотики в Україні?

На цих кадрах працівники Нацполіції заходять у приміщення та затримують усіх присутніх.

"Ви підозрюєтеся в організації, у створені та злочинній організації, яка займалася збутом наркотичних засобів, психторопних речовин на території Львівської області та за її межами на території України".

У кімнатах обладнання для виготовлення наркотиків, розфасовані пакети з продукцією, боєприпаси.

"Фасовал я фен 0,5 грама, а соль про 0, 25 фасованые, то что изьяли. У меня была сложная ситуация в жизни по деньгам, был должен и поступило предложение от Богдана поработать и таким способом заработать неплохие деньги".

Правоохоронці провели 90 обшуків. Виявили три лабораторії, де виготовляли наркотики. Дві на Львівщині та одну в Черкаській області. Товар продавали через інтернет. А доправляли приватною поштою по всій Україні. Збували 12 видів небезпечних речовин.

"Це синтетичний наркотик, наркотик дуже небезпечний. Його дія носить таки дуже катастрофічні наслідки для споживачів, швидке звикання і фактично він сам по собі не дорогий і носить смертельну небезпеку. Люди які ститемно вживають фактично скоро стають хворими, важкохворими", - говорить Роман Рибіцький, начальник управління стратегічних розслідувань у Львівській області департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Правоохоронці затримали дев'ятнадцятьох учасників. Один із організаторів - двадцятичотирирічний депутат Лопатинської ОТГ Львівщини - Сергій Феденишин. Він очолює комісію з питань освіти, культури і спорту. На своїй сторінці у соцмережі активно підтримує молодь. А до свята Миколая планував робити подарунки дітям. Допомагали з наркобізнесом і колишні правоохоронці.

"Допомагали експрацівники поліції, у тому числі один із них, власне, у минулому займався виявленням таким злочинів. Тобто він розумів, як працює ця система, і як зробити так, щоб не міг ніхто її виявити", - говорить Ірина Діденко, головний прокурор Львівської області.

Сергію Феденишину Галицький райсуд обрав запобіжний захід - перебування під вартою або ж заставу майже 21 мільйон гривень. А його спільнику Степану Фединишину близько 10 мільйонів гривень. Його звинувачують у виготовленні, зберіганні та збуті наркотичних засобів. Говорити із журналістами він відмовляється.

"Це сума, яку мій підзахисний не зможе внести. Рішення суду, суд приймав рішення до відповідно наданих йому доказів. Ми не маємо притензій до рішення суду", - говорить Михайло Гординський, адвокат Степана Фединишина.

Ще п'ятьом фігурантам справи суд призначив заставу по 15 мільйонів гривень кожному. Чи внесли вони гроші - наразі невідомо. Усім затриманим загрожує від 5 до 15 років позбавлення волі.