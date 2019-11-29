В пятницу, 29 ноября, стало известно, что число жертв землетрясения в Албании возросло до 48 человек. Об этом сообщило Министерство обороны страны, передают албанские СМИ.

По данным ведомства, 22 из погибших являются жителями городов Дуррес и Крудже.

Напомним, 26 ноября в Албании произошло сильное землетрясение. В результате стихийного бедствия магнитудой 6,4 близ города Дуррес разрушились несколько зданий. Толчки ощущались в Тиране. Позже были зафиксированы еще два землетрясения.