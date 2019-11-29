Землетрясение в Албании: количество жертв возрастает [ Редактировать ]
В пятницу, 29 ноября, стало известно, что число жертв землетрясения в Албании возросло до 48 человек. Об этом сообщило Министерство обороны страны, передают албанские СМИ.
По данным ведомства, 22 из погибших являются жителями городов Дуррес и Крудже.
Напомним, 26 ноября в Албании произошло сильное землетрясение. В результате стихийного бедствия магнитудой 6,4 близ города Дуррес разрушились несколько зданий. Толчки ощущались в Тиране. Позже были зафиксированы еще два землетрясения.
по теме
Родственница премьер-министра Албании погибла в землетрясении
Родственница премьер-министра Албании погибла в землетрясении
Землетрясение в Албании: число жертв резко возросло
Работники экстренных служб продолжают поисково-спасательные операции
В Албании объявили чрезвычайное положение
Власти Албании объявили чрезвычайное положение в стране из-за мощного землетрясения
Албанию всколыхнуло мощное землетрясение
Во время происшествия погибли три человека, более 150 пострадали
США всколыхнуло стихийное бедствие
Эпицентр стихийного бедствия располагался в 85 км юго-восточнее города Адак