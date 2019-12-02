Муж известной певицы Наташи Королевой, популярный стриптизер Сергей Глушко (Тарзан), который недавно шокировал поклонников выходкой, озадачил новой публикацией в сети. Так, в своем Instagram Тарзан опубликовал новое видео.

На нем муж Королевой в кепке персонажа Марио накинул волосы наперед и представил себя собакой.

"Не побрился с утра", - подписал публикацию Сергей.

Фанаты были шокированы новым видео известного стриптизера. Они были озадачены странной публикацией и задали в комментариях множество вопросов звезде.

"Сходишь с ума?", "Пора побриться!!", "На Николаева тут очень похож", "Что за бред?", - написали поклонники.

Ранее мы писали о том, что Наташа Королева в мусорном баке шокировала поклонников, а также ранее певица сделала сенсационное объявление.