"Превращаюсь в собаку": муж Наташи Королевой шокировал фанатов [ Редактировать ]
Муж известной певицы Наташи Королевой, популярный стриптизер Сергей Глушко (Тарзан), который недавно шокировал поклонников выходкой, озадачил новой публикацией в сети. Так, в своем Instagram Тарзан опубликовал новое видео.
На нем муж Королевой в кепке персонажа Марио накинул волосы наперед и представил себя собакой.
"Не побрился с утра", - подписал публикацию Сергей.
Не побрился с утра...😁 #тарзан #тарзаншоу
Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)
Фанаты были шокированы новым видео известного стриптизера. Они были озадачены странной публикацией и задали в комментариях множество вопросов звезде.
"Сходишь с ума?", "Пора побриться!!", "На Николаева тут очень похож", "Что за бред?", - написали поклонники.
Ранее мы писали о том, что Наташа Королева в мусорном баке шокировала поклонников, а также ранее певица сделала сенсационное объявление.
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